Die von den USA angeführte Militärkoalition gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) im Irak ist nach Ansicht der Regierung nicht länger notwendig. Der irakische Ministerpräsident Mohammed al-Sudani sagte am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos: "Der Islamische Staat stellt keine Bedrohung mehr für den Irak dar." Die Sicherheitskräfte seien inzwischen gut vorbereitet. Die Regierung werde in einem Dialog einen Plan erarbeiten, um die Aufgaben der Koalition zu beenden. Ein Ende der Mission sei notwendig, um konstruktive bilaterale Beziehungen" zwischen dem Irak und den Ländern im Anti-IS-Bündnis zu erhalten, zu dem auch Deutschland gehört.