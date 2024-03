Bei den Vereinten Nationen herrscht akuter Geldmangel. Nur 142 der 193 Länder hätten ihre Mitgliedsbeiträge bezahlt, berichtete die Direktorin der Verwaltung am europäischen Sitz der Vereinten Nationen in Genf, Kira Kruglikova, am Dienstag. Um die Ausrichtung von Konferenzen weitgehend aufrechtzuerhalten, müssten die Kosten, die nichts mit Gehältern zu tun haben, um 42 Prozent reduziert werden. Einige Bürogebäude würden vorübergehend geschlossen, um Kosten für Reinigung und Heizung oder Kühlung zu sparen. Ebenso würden die Öffnungszeiten reduziert, um Energie und Ausgaben für Sicherheitskräfte zu sparen. Das Gelände werde weniger beleuchtet, Rolltreppen und Aufzüge stünden teils still. Parallel finden auf dem Gelände seit 2017 Bauarbeiten statt. Die zumeist in den 1930er-Jahren gebauten Gebäude müssen teils grundlegend renoviert werden.