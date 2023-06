Die Innenminister der Länder streben in der Debatte über ein Messerverbot in Bussen und Bahnen eine einheitliche Regelung an. Ein solches Verbot hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gefordert. In einem gemeinsamen Papier der Innenminister bei ihrer Konferenz am Freitag in Berlin hieß es nun, weil es in Zügen bei Gewalttaten kaum Fluchtmöglichkeiten gebe, sei dort ein "besonderer Schutz" nötig. Das Bundesministerium werde gebeten, "gegebenenfalls auf eine entsprechende Änderung der Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn, insbesondere in Bezug auf Messer, hinzuwirken." Zudem solle Videoüberwachung in Fern- und Regionalzügen sowie Bahnhöfen zum Regelfall werden.