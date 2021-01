Bei einer Großdemonstration haben Zehntausende Bauern am indischen Tag der Republik Barrikaden durchbrochen, um in der Hauptstadt Neu Delhi gegen Gesetze zur Deregulierung der Landwirtschaft zu protestieren. Sie marschierten am Dienstag mit Flaggen in die Metropole, fuhren mit ihren Traktoren hinein und stürmten den Palast Red Fort aus dem 17. Jahrhundert. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Tränengas ein. Bauern und Polizisten stießen auch in der Nähe des Polizeihauptquartiers zusammen, wo Polizisten zeitweise in der Unterzahl schienen. Mindestens ein Demonstrant starb - nach Polizeiangaben bei einem Traktorunfall, nach Bauernangaben durch einen Schuss. Seit November kampieren Zehntausende Bauern rund um die Hauptstadt und fordern, kontroverse Marktliberalisierungsgesetze aufzuheben.