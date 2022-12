Ein russischer Regionalabgeordneter ist in Indien aus dem dritten Stock eines Hotels in den Tod gestürzt. Die Polizei ermittle derzeit, ob es sich um Suizid oder einen Unfall gehandelt habe, sagte ein Polizist der Hindustan Times am Dienstag. Pawel Antow sei in dem indischen Bundesstaat Odisha unterwegs gewesen, um seinen Geburtstag zu feiern, hieß es. Ukrainische Medien erinnerten daran, dass Antow Russlands Krieg in sozialen Netzwerken als Terror bezeichnet hatte. Drei Tage vor Antows Tod am Sonntag sei bereits einer seiner Begleiter im gleichen Hotel an einem Herzinfarkt gestorben, sagte der Polizist der indischen Nachrichtenagentur ANI. Anfang September starb der Aufsichtsratschef des Ölkonzerns Lukoil, Rawil Maganow, bei einem Sturz aus dem Fenster eines Moskauer Krankenhauses. Im April war der frühere Vize-Chef der Gazprombank, Wladislaw Awajew, tot mit seiner Frau und Tochter in seiner Wohnung in Moskau gefunden worden.