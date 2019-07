30. Juli 2019, 18:50 Uhr Hongkong U-Bahnen lahmgelegt

Demonstranten in Hongkong haben ihren Protest auf den öffentlichen Nahverkehr ausgedehnt. Am Dienstagmorgen zur Hauptverkehrszeit blockierten sie Türen von U-Bahnen, was zu hitzigen Diskussionen mit Pendlern führte. Der Verkehrsbetrieb MTR meldete Verspätungen und teilweise Ausfälle. Es wurden Minibusse eingesetzt, um die verspäteten Bahnen zu ersetzen. Die Störung des Nahverkehrs ist Teil der demokratischen Protestbewegung, die in diesem Sommer bereits Hunderttausende Menschen gegen die Regierung der Sonderverwaltungszone auf die Straße gebracht hat. Die Proteste in Hongkong hatten sich zunächst gegen ein Auslieferungsgesetz gerichtet, das die Überstellung Verdächtiger nach Festlandchina vorsah und inzwischen ausgesetzt wurde.