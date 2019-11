Ein Hongkonger Student ist nach seinem Sturz von einem Parkhaus während regierungskritischer Proteste gestorben. Der 22-Jährige sei am Freitagmorgen gestorben, teilte ein Mitarbeiter des Krankenhauses mit. Die Todesursache ist noch unklar. Bei dem Zusammenstoß mit der Polizei hatten Beamte Tränengas eingesetzt. Lokale Medien berichteten, der Student habe seit Montag mit Hirnverletzungen im Koma gelegen. Am Montag wurde er demnach in einer Blutlache im zweiten Stock eines Gebäudes gefunden. Die Polizei ging davon aus, dass er von einem höheren Stockwerk heruntergesprungen war, jedoch war das Geschehen nicht von Sicherheitskameras aufgenommen worden.