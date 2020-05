Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam sieht in dem von China auf den Weg gebrachten Sicherheitsgesetz keine Gefahr für die Bürgerrechte in ihrer Sonderverwaltungszone. Die derzeit im Pekinger Volkskongress erörterte Gesetzgebung sei "kein Anlass zur Sorge", da sie nur "eine Minderheit" betreffe, erklärte Lam am Dienstag. Kritik an dem Schritt, mit dem Peking nach Ansicht von Kritikern seinen Einfluss auf die Sonderverwaltungszone ausweiten will, wies sie zurück. Am Sonntag hatten in Hongkong Tausende gegen das Gesetz demonstriert, das separatistische und subversive Aktivitäten sowie ausländische Einmischung in dem halbautonomen Gebiet verbieten würde. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Demonstranten vor und nahm 180 Personen fest. Auch am Dienstag demonstrierten rund 100 Personen gegen Lam und ihre Regierung.