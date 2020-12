Ins Exil in Großbritannien

Der prominente Hongkonger Demokratie-Aktivist Nathan Law hat nach seinen Angaben in Großbritannien Asyl beantragt. Er sei der erste Ex-Parlamentarier der früheren britischen Kronkolonie, der sich für ein Leben im Exil entschieden habe, schrieb Law im Guardian vom Montag. Law war im Sommer nach Großbritannien ausgereist. Im Zusammenhang mit dem Kampf um Menschen- und Freiheitsrechte in Hongkong steht ein umstrittenes Sicherheitsgesetz. China hatte es Ende Juni verabschiedet. Es richtet sich gegen Aktivitäten, die China als subversiv, separatistisch oder terroristisch sieht. Es ist der stärkste Eingriff in Hongkongs Autonomie und gibt Chinas Staatssicherheit weitreichende Vollmachten.