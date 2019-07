21. Juli 2019, 18:52 Uhr Hongkong Erneute Massenproteste

Zehntausende Menschen haben in Hongkong am Sonntag erneut gegen die Regierung demonstriert. Begleitet von scharfen Sicherheitsmaßnahmen zogen die Demonstranten vom Victoria Park zum Stadtviertel von Wan Chai. Im Mittelpunkt standen Forderungen nach einer Rücknahme des umstrittenen Auslieferungsgesetzes und der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, der die Polizeigewalt bei Zusammenstößen am Rande früherer Demonstrationen beleuchten soll. Die frühere britische Kronkolonie kommt seit Wochen nicht zur Ruhe. Auslöser der Proteste war das inzwischen auf Eis gelegte Gesetz für Auslieferungen von Personen an China, die von der chinesischen Justiz beschuldigt werden.