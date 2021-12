Acht weitere Hongkonger Aktivisten müssen bis zu 14 Monate wegen ihrer Teilnahme an einem verbotenen Gedenken an die Opfer der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 in China ins Gefängnis. Nach ihrer vorangegangenen Verurteilung legte ein Hongkonger Gericht am Montag das Strafmaß für die Angeklagten fest. Demnach erhielt der prominente Verleger Jimmy Lai , der bereits wegen anderer unterstellter Vergehen im Gefängnis sitzt, eine zusätzliche Haftstrafe von 13 Monaten. Sieben seiner Mitstreiter wurden zu Gefängnisstrafen zwischen viereinhalb und 14 Monaten verurteilt, wie die Zeitung South China Morning Post berichtete. 24 Aktivisten und frühere Politiker waren im Zusammenhang mit der Kerzenandacht im vergangenen Jahr im Victoria-Park verurteilt worden. Einige hatten bereits in den vergangenen Wochen eine Haftstrafe erhalten.