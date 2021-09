Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Hass und Hetze im Internet insbesondere gegen politisch aktive Frauen als unerträglich bezeichnet. "Wir dürfen nicht zulassen, dass Frauen sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen oder sich gar nicht mehr hineinwagen, weil sie angefeindet oder bedroht werden", sagte Steinmeier am Dienstag in Kassel bei einem Festakt zum 125. Geburtstag der Juristin und Sozialdemokratin Elisabeth Selbert (1896-1986). Es sei Aufgabe von Politik, Polizei und Justiz, Frauen zu schützen, sagte Steinmeier. Niemand dürfe dabei wegsehen, es gehe darum zu zeigen: "Frauenfeindlichkeit und Sexismus sind niemals - nicht 2021 und niemals sonst - in irgendeiner Weise ,erträglich'. Sie sind niemals zu dulden und dürfen auch niemals unwidersprochen bleiben!" Selbert ist eine der vier "Mütter des Grundgesetzes". Sie verankerte den Satz "Männer und Frauen sind gleichberechtigt" in Artikel 3 Absatz 2 in der Verfassung.