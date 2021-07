Hamburg belegt laut einem Ranking der gemeinnützigen Organisationen Open Knowledge Foundation und Mehr Demokratie in Sachen Transparenz Platz eins unter den Bundesländern. So mache die Verwaltung in der Hansestadt amtliche Informationen von sich aus öffentlich und kostenlos zugänglich, teilte der schleswig-holsteinische Landesverband von Mehr Demokratie am Dienstag in Husby mit. Bayern, Sachsen und Niedersachsen ermöglichten es ihren Bürgern dagegen nicht einmal auf Nachfrage, an Informationen zu gelangen. Sie belegen gemeinsam den letzten Platz. Hamburg hatte nach einer erfolgreichen Volksinitiative 2012 als erstes Bundesland ein Transparenzgesetz verabschiedet.