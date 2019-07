31. Juli 2019, 18:52 Uhr Hamburg Samstags aufs Amt

Hamburger können ihre Behördengänge künftig auch samstags erledigen. In einem Pilotprojekt ist das Kundenzentrum des Bezirksamts Mitte vom 7. September an samstags zwischen 9 und 15 Uhr geöffnet, wie Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) mitteilte. Auch Bürger aus den anderen Bezirken können es in Anspruch nehmen. Das Projekt soll vorerst bis Ende Mai 2020 laufen. Zunächst sollen 20 Mitarbeiter aus allen Kundenzentren der Stadt in dem Amt samstags Dienst tun. Alle hätten sich freiwillig dafür gemeldet, sagte Dressel. Die Gewerkschaften würden das Projekt "konstruktiv-kritisch" begleiten. Erfahrungen und Ergebnisse würden anschließend ausgewertet. "Ob und in welcher Form die Samstagsöffnung dann fortgesetzt wird, wird danach zu entscheiden sein."