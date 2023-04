Die CDU Hamburg geht mit Dennis Thering als neuem Landesvorsitzenden in die Europa- und Bürgerschaftswahlen der kommenden beiden Jahre. Ein Parteitag wählte den 38-Jährigen am Montagabend zum Nachfolger des Bundestagsabgeordneten Christoph Ploß, der den Weg an die Parteispitze zuvor mit seinem Rücktritt freigemacht hatte. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Thering ist seit drei Jahren Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft. Bei der Wahl zum Parteichef erhielt er 185 von 197 gültigen abgegebenen Stimmen. Thering versprach, die Partei wieder zum Erfolg zu führen. "Ich trete an, um zu gewinnen", sagte er.