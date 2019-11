Die Arbeit der Sicherheitsbehörden beim Terroranschlag von Halle soll mit einem Untersuchungsausschuss im Magdeburger Landtag aufgearbeitet werden. Die AfD-Abgeordneten und der inzwischen parteilose frühere AfD-Landeschef André Poggenburg beantragten einen entsprechenden Untersuchungsausschuss, wie ein Fraktionssprecher am Donnerstag sagte. Der U-Ausschuss solle unter anderem klären, wieso die Sicherheitsbehörden keine erhöhte Gefahr für jüdische Einrichtungen gesehen hatten, heißt es im Antrag. Am 9. Oktober hatte ein schwer bewaffneter Mann am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht, in die mit rund 50 Gläubigen besetzte Synagoge in Halle einzudringen. Als das misslang, erschoss er eine 40 Jahre alte Passantin vor der Synagoge sowie einen 20 Jahre alten Mann in einem Dönerladen.