In Haiti ist laut Medienberichten eine Gruppe christlicher Missionare aus den USA entführt worden. 14 Erwachsene und drei Kinder seien am Samstag in der Hauptstadt Port-au-Prince von einer Bande aus einem Bus verschleppt worden. Es handle sich um Mitarbeiter der Hilfsorganisation "Christian Aid Ministries" und deren Familienangehörige. Haiti, das ärmste Land des amerikanischen Kontinents, wird seit Jahren von politischem Chaos und krimineller Gewalt geplagt. Anfang Juli wurde Staatspräsident Jovenel Moïse in seiner Residenz erschossen, die Hintergründe sind bis heute ungeklärt. Laut Washington Post ist die Zahl der Entführungen in Haiti umgerechnet auf die Einwohnerzahl die höchste der Welt. Sie habe sich in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr versechsfacht. Die Entführer verlangen meist hohe Lösegelder und zögern nicht, ihre Opfer zu ermorden. Der Anstieg der Bandengewalt hat Tausende Menschen vertrieben und die Wirtschaftstätigkeit im ärmsten Land Amerikas erschwert.