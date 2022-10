Wegen der schlechten Sicherheits-, Gesundheits- und Versorgungslage in Haiti hat UN-Generalsekretär António Guterres eine internationale Eingreiftruppe in dem Land gefordert. "Ein oder mehrere Mitgliedstaaten könnten auf Einladung und in Zusammenarbeit mit der haitianischen Regierung bilateral tätig werden und so dringend eine schnelle Eingreiftruppe zur Unterstützung der haitianischen Polizei entsenden", schrieb Guterres in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat. Zuvor hatte die Regierung Haitis die UN um Hilfe gebeten. Diese Kräfte könnten die Polizei in dem von Bandenkriminalität geschüttelten Karibikstaat unterstützen, ihr aber die Führung im Kampf gegen die Gangs überlassen. Möglich sei aber auch, dass Mitgliedsstaaten Spezialeinheiten schickten, die selbst an Einsätzen gegen die Banden beteiligt sind. Die Lage sei ernst, weil Milizen strategisch wichtige Einrichtungen wie den Hafen der Hauptstadt Port-au-Prince kontrollierten.