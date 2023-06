Bei den Präsidentenwahlen in Guatemala deutet sich eine Stichwahl zwischen Sandra Torres (14,3 Prozent) und dem Mitte-Links-Kandidaten Bernardo Arevalo (12,4 Prozent) an. Torres war während der Präsidentschaft von Alvaro Colom (2008-2011) mit dem Staatschef verheiratet. Sie ließ sich später scheiden, um als Kandidatin antreten zu können. Das war laut Verfassung Familienmitgliedern von Präsidenten nicht möglich. Ihre Scheidung wurde damals zum Thema innenpolitischer Debatten. Der Einzug von Arevalo in die Stichwahl gilt als Überraschung. Die Stichwahl am 20. August entscheidet über die Nachfolge von Präsident Alejandro Giammattei, 67, der wegen einer Amtszeitbegrenzung nicht erneut antreten darf. Die rechtsgerichtete Zury Rios, 55, Tochter von Ex-Diktator Efrain Rios Montt, kam nach Auszählung von etwa 90 Prozent der Stimmen auf rund 6,6 Prozent.