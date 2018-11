11. November 2018, 18:37 Uhr Grüne Wenn Jörg Hofmann vom Werkstor berichtet

Beim Parteitag konfrontiert die Grünen-Spitze die Basis mit Andersdenkenden - zum Beispiel dem IG-Metall-Vorsitzenden.

Von Stefan Braun , Leipzig

Bekenntnis zu Europa: Ska Keller (rechts), Fraktionsvorsitzende der Grünen im EU-Parlament, nach ihrer Wahl auf Listenplatz 1 der Europaliste der Grünen. (Foto: Peter Endig/imago)

Wie sehr sich bei den Grünen zur Zeit die Welt verändert, kann man in Leipzig schon erkennen, bevor man den Parteitag überhaupt betritt. Vorne, im Foyer, gibt es in diesem Jahr nicht nur ein paar grün-bunte Stände von Landesverbänden und Umweltorganisationen. Dieses Mal sind auch ganz andere Lobbyisten vertreten. Der Industrieverband Gesamtmetall zum Beispiel, der Bundesverband der privaten Krankenkassen oder die Immobilienwirtschaft. Lobbyisten sind feine Seismografen; und die scheinen zu ahnen, dass es sich lohnen könnte, hier Flagge zu zeigen.

Der Parteispitze dürfte das gefallen. Annalena Baerbock und Robert Habeck wollen zwar nicht gleich in neue Bündnisse eintreten. Aber sie möchten auch von Leipzig aus in die Mitte der Gesellschaft wirken. Und sie wollen, dass die eigenen Leute sich trotz aller Erfolge herausfordern lassen. Schon zu Beginn des dreitägigen Treffens hatte Baerbock den Delegierten einen "Arbeitsparteitag" verordnet. Zum Abschluss sagte Habeck, die Partei benötige radikale Analysen, kühne Ziele und eine große Bündnisfähigkeit. "Wir brauchen breite Allianzen für unsere Ziele", appellierte er an die Delegierten.

Was das konkret heißt, ließ sich am Besuch des IG-Metall-Vorsitzenden Jörg Hofmann studieren. Hofmann galt bislang als treuer Verbündeter der Sozialdemokraten. Umso zufriedener sind Habeck und Baerbock, dass er nach Leipzig kam, um die Grünen beim Klimaschutz herauszufordern. Hofmann kämpft seit Jahren gegen die Rechtspopulisten der AfD und erzählt eindrücklich, dass diese mittlerweile "wie Rattenfänger vor den Werkstoren" stünden, um sich als Diesel-Verteidiger zu gerieren.

Für Hofmann ist das der stärkste Beleg dafür, dass Klimaschutz gesellschaftlich nur akzeptiert und also durchsetzbar ist, wenn er sozial abfedert wird. Er versichert, dass seine IG Metall sich dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet fühlt, aber verlangt, dass die Kosten und Konsequenzen des nötigen Strukturwandels in der Automobilindustrie mitgedacht werden. Er erntete Beifall, wenn auch keinen großen.

Anders war es bei vielen Beschlüssen zum Europa-Wahlprogramm. So stimmten die 800 Delegierten unter anderem für ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetik und Pflegeprodukten; sie wollen außerdem, dass vom Jahr 2030 an alle in der EU in den Verkehr gebrachten Kunststoffprodukte "wiederverwendbar oder komplett abbaubar" sein müssen. Und schließlich sollen vom gleichen Jahr an nur noch abgasfreie Autos neu zugelassen werden.

Für Verunsicherung sorgte in Leipzig ein Interview des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zum Umgang mit gewaltbereiten Asylbewerbern. Als Reaktion auf die mutmaßliche Massenvergewaltigung in Freiburg hatte Kretschmann der Heilbronner Stimme gesagt, wenn diese in Gruppen straffällig würden, müsse man diese trennen und an verschiedenen Orten "in der Pampa" unterbringen. "Salopp gesagt sind das Gefährlichste, was die menschliche Evolution hervorgebracht hat, junge Männerhorden", so Kretschmann. Die Parteispitze mühte sich, keinen Streit aufkommen zu lassen. "Ich hätte es anders formuliert, aber in der Sache unterstreicht Kretschmann das, wofür wir Grünen streiten", sagte Baerbock. "Rein gar nichts" könne Gewalt gegen Frauen rechtfertigen.

Heikle Momente gab es dabei auch beim Europawahlprogramm. Hier gelang es der Parteiführung, den Begriff Rückführungsabkommen einzubauen. Gleichzeitig heißt es aber apodiktisch, dass Finanzhilfen für repressive Regime "entschieden" abgelehnt würden. Wie das eine mit dem anderen zusammenpasst, blieb offen.

Neben dem Programm verabschiedete der Parteitag die Wahlliste für die Europawahl. Dabei bestätigte er die Spitzenkandidaten Ska Keller und Sven Giegold. Insgesamt wählten sie 40 Kandidaten auf die Wahlliste.