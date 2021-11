Die Grünen planen für Ende Januar 2022 einen zweitägigen Parteitag. Das habe der Vorstand am Montag beschlossen, twitterte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Montag. Der Parteitag am 28. und 29. Januar solle digital stattfinden. Momentan läuft bei den Grünen eine Urabstimmung über den Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP zur Bildung der ersten Ampel-Regierung im Bund. Das Ergebnis soll am 6. Dezember veröffentlicht werden. Die bisherigen Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck werden mit höchster Wahrscheinlichkeit Minister der Ampel-Regierung. Weil bei den Grünen Amt und Mandat strikt getrennt sind, braucht die Partei also eine neue Führung.