Emily Büning will Michael Kellner beerben

Die Grünen-Politikerin Emily Büning will neue Politische Bundesgeschäftsführerin ihrer Partei werden . Sie werfe ihren Hut in den Ring und bewerbe sich als Geschäftsführerin, schrieb sie auf Twitter. "Ich werde mich dabei mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass die Partei der Regierung ein Anker und Antrieb ist: mit starken Werten, Ideen und Visionen." Die Grünen wollen bei einem Parteitag Ende Januar den Vorstand wählen. Die Rolle des Politischen Bundesgeschäftsführers entspricht der des Generalsekretärs in anderen Parteien. Das beinhaltet organisatorische Aufgabe, das Management von Wahlkämpfen, aber auch den öffentlichen Auftritt als Teil der Parteispitze. Michael Kellner, der sie aktuell ausfüllt, ist mittlerweile Parlamentarischer Staatssekretär im neuen Klimaschutz- und Wirtschaftsministerium und stellt sich nicht erneut zur Wahl. Die 36-jährige Büning wird dem linken Flügel der Grünen zugerechnet.