Der britische Premierminister Rishi Sunak warnt vor einer Überforderung Europas durch Migranten. "Wenn wir dieses Problem nicht in Angriff nehmen, wird die Zahl der Flüchtlinge weiter steigen. Es wird unsere Länder und unsere Fähigkeit überfordern, denen zu helfen, die unsere Hilfe am dringendsten benötigen", sagte Sunak am Samstag in Rom auf einer Veranstaltung der Partei der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. "Wenn das erfordert, dass wir unsere Gesetze aktualisieren und internationale Verhandlungen führen, um die Nachkriegsregelungen zur Asylpolitik zu ändern, dann müssen wir das tun." Großbritannien und Italien kündigten am Samstag Pläne an, die Heimreise von in Tunesien festsitzenden Migranten gemeinsam zu finanzieren. Offen blieb zunächst, wie viel Geld dafür bereitgestellt werden soll.