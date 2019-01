25. Januar 2019, 18:46 Uhr Großbritannien Royale Ermahnung

Queen Elizabeth äußert sich sonst nicht zur Politik. Umso mehr ließ sie nun im Brexit-Streit die Poli­ti­ker aufhorchen.

Von Cathrin Kahlweit

Queen Elizabeth II. hat die britischen Politiker in einer Rede aufgefordert, im Streit um den Brexit einen Kompromiss zu finden. Die Königin, die sich grundsätzlich nicht zu politischen Fragen äußert, hatte während eines Vortrags gesagt, sie bevorzuge es, wenn Menschen "den Standpunkt des jeweils anderen respektieren, wenn sie sich bemühen, eine gemeinsame Basis zu finden, und dabei das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren". Auch wenn in diesen Formulierungen das Wort Brexit nicht vorkommt und kein konkreter Bezug zum EU-Austritt steckt, wird dies in Großbritannien als Mahnung an die Politik verstanden. Für die Times war die Botschaft der 92-Jährigen an die "sich bekriegenden Politiker" klar: "Beendet die Brexit-Fehde", titelte die Zeitung.