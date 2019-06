5. Juni 2019, 18:50 Uhr Großbritannien Prozedere für May-Nachfolge

Von Cathrin Kahlweit , Londo

Das Komitee, das den Wettbewerb um die Nachfolge von Theresa May als Vorsitzende der Konservativen Partei und damit auch als Premierministerin organisiert, hat am Dienstagabend seine Regeln geändert. Grund dafür war die ungewöhnlich hohe Zahl von Bewerbern, unter denen sich neben Ex-Ministern wie Boris Johnson (Außen), Dominic Raab (Brexit), Andrea Leadsom (Parlament) und Esther McVey (Arbeit) auch amtierende Minister wie Michael Gove (Umwelt), Jeremy Hunt (Außen) und Rory Stewart (Entwicklungshilfe) sowie mehrere Abgeordnete befanden. Das Komitee hat nun beschlossen, dass jeder Kandidat, der vom kommenden Montag an offiziell ins Rennen geht, von zwei Fraktionskollegen vorgeschlagen und von weiteren sechs unterstützt werden muss. In den folgenden Abstimmungen brauchen die Kandidaten erst fünf, später zehn Prozent der jeweils abgegebenen Stimmen. Die Partei hofft, auf diese Weise den ersten Teil des Auswahlprozesses drastisch abzukürzen und womöglich schon in zwei Wochen die letzten zwei Bewerber präsentieren zu können, zwischen denen sich dann die Parteimitglieder entscheiden können. Als Tag, an dem der neue Tory-Chef vorgestellt wird, ist derzeit der 22. Juli vorgesehen. Aktueller Anführer in den Umfragen, aber auch bei den Unterstützern in der Tory-Fraktion, ist Ex-Außenminister Boris Johnson, gefolgt von Umweltminister Gove und Außenminister Hunt. Zwei Kandidaten sind schon am Dienstag aus dem Rennen ausgestiegen.