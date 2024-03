Die Partei des britischen Premierministers Rishi Sunak könnte laut einer Meinungsumfrage bei der nächsten Wahl auf eine historische Niederlage zusteuern. Einer Umfrage des Instituts Ipsos zufolge würden derzeit 20 Prozent für die konservativen Tories stimmen. Das sei der schlechteste Wert für die Partei, der seit Bestehen der Befragung 1978 erfasst worden sei, teilte das Marktforschungsinstitut am Montag mit. Die größte Oppositionspartei Labour mit ihrem Chef Keir Starmer käme auf 47 Prozent der Stimmen. Die Briten müssen spätestens im Januar 2025 ein neues Parlament wählen. Wann genau gewählt wird, ist noch nicht bekannt. Sunak ist nach mehreren Führungswechseln in seiner Partei seit rund anderthalb Jahren Regierungschef. Finanzminister Jeremy Hunt soll am Mittwoch die Pläne für den Haushalt vorstellen. Erwartet wird, dass die Regierung mit neuen finanziellen Erleichterungen wirbt.