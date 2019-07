14. Juli 2019, 18:28 Uhr Großbritannien Freie Fahrt für Supertanker

Der britische Außenminister Hunt will im Konflikt mit Iran einlenken.

Von Andrea Bachstein

Großbritannien will im Konflikt mit Iran um einen beschlagnahmten Supertanker offenbar einlenken. Der britische Außenminister Jeremy Hunt sagte, freie Fahrt für das Schiff sei möglich, wenn Iran garantieren könne, dass der Tanker nicht gegen die EU-Sanktionen gegen Syrien verstoße. Diese untersagen unter anderem Öllieferungen an das Kriegsland. Die Grace 1 war Anfang Juli am Freitag vor Gibraltar festgesetzt worden wegen des Verdachts, sie bringe Öl von Iran nach Syrien. Hunt twitterte am Samstag, er habe mit Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif gesprochen und einen "konstruktiven Anruf" gehabt. Er habe Sarif versichert, Großbritannien gehe es nicht darum, woher das Öl komme, sondern welches Ziel es habe. Hunt zufolge betonte Sarif, Teheran wolle die Lage nicht eskalieren lassen. Die iranischen Revolutionsgarden hatten in einem mutmaßlichen Vergeltungsschlag für die Beschlagnahme der Grace 1 versucht, ein britisches Schiff an der Durchfahrt durch die Straße von Hormus am Persischen Golf zu hindern.

Unterdessen hat die britische Mail on Sunday weitere Inhalte der vertraulichen Depeschen des inzwischen zurückgetretenen britischen Botschafters in den USA veröffentlicht. Sie beziehen sich auf das Atomabkommen mit Iran. Demnach teilte der damalige Botschafter Kim Darroch seiner Regierung in London mit, seiner Einschätzung nach sei US-Präsident Donald Trump 2018 in erster Linie aus Gehässigkeit gegen Barack Obama aus dem Atomdeal ausgestiegen. Trumps Vorgänger Obama hatte 2015 das Abkommen mit Iran unterzeichnet, an dem zudem Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Russland und China beteiligt sind. Es sieht vor, dass Iran sein Atomprogramm so begrenzt, dass das Land keine Atomwaffen bauen kann; dafür sollten Sanktionen gegen Iran enden.

Affäre um Botschafter-Rücktritt belastet Boris Johnson

Botschafter Darroch hatte am Mittwoch sein Amt niedergelegt, nachdem andere seiner negativen Einschätzungen über den US-Präsidenten an die Öffentlichkeit gelangt waren. Trump hatte daraufhin Darroch auf Twitter beleidigt und angekündigt, nicht mehr mit ihm zusammenzuarbeiten. Darroch wurde zudem von einem Staatsbankett in Washington ausgeladen.

Die Affäre um den Botschafter-Rücktritt belastet nun auch Boris Johnson. Der wahrscheinlich künftige Konservativen-Chef und damit künftige Premier räumte am Freitagabend ein, er habe zu Darrochs Rücktritt beigetragen. Anders als Premierministerin Theresa May, die Darroch das volle Vertrauen aussprach, wollte Johnson Anfang vergangener Woche in einer Fernsehdebatte keine Garantie geben, dass er als Regierungschef den Botschafter im Amt belassen werde. Dafür wurde Johnson angegriffen. Er sagte in einer anderen Sendung am Freitagabend dazu, man habe ihn falsch zitiert. Er hatte sich auch zurückgehalten mit Kritik an den beleidigenden Tweets von Trump, der den britischen Botschafter unter anderem als "aufgeblasenen Depp" bezeichnete. Johnson soll am 23. Juli zum Tory-Vorsitzenden und zum Regierungschef gekürt werden.

Um herauszufinden, wer die brisanten Depeschen des britischen Botschafters an die Presse weiterleitete, hat Scotland Yard Ermittlungen eingeleitet. Der oder die Verantwortlichen sollten sich stellen. Die Polizei warnte auch, weitere Veröffentlichungen aus den vertraulichen Dokumenten könnten eine Straftat bedeuten.