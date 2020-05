Boris Johnson weiß, wie hart Schlagzeilen sein können. Doch selbst für ihn, den früheren Journalisten, dürfte die Zeitungslektüre am Montagmorgen eine Qual gewesen sein. Sogar die Daily Mail, die Johnson eigentlich immer verteidigt, hatte von seinem Verhalten genug. Auf der Titelseite waren der Premierminister und sein Vertrauter Dominic Cummings zu sehen, darunter stand in Großbuchstaben: "Auf welchem Planeten sind die?" Der Blick in die anderen Blätter war für Johnson nicht gerade erfreulicher. "Ein Betrüger und ein Feigling", titelte der Daily Mirror. Und die Sun versuchte es mit einem Wortspiel, das an eine Hollywood-Komödie erinnerte: "Dom und Dümmer".

Am Abend zuvor hatte Johnson versucht, eben diesen Dom zu verteidigen. Dominic Cummings, der wichtigste Berater des Premierministers, war Ende März mit seiner an Corona-Symptomen leidenden Frau und seinem vierjährigen Sohn im Auto von London nach Durham in Nordengland gefahren. Dort leben Cummings' Eltern und seine Schwester, die auf sein Kind aufpassen sollte, weil er fürchtete, sich selbst mit Covid-19 infiziert zu haben. So war es auch. Nur: Cummings hätte laut Regierungsvorschriften gar nicht nach Durham fahren dürfen. Zum einen, weil seine Frau mit Corona-Symptomen zu Hause in London hätte bleiben müssen. Zum anderen, weil eine 420-Kilometer-Fahrt nur aus außergewöhnlichen Gründen erlaubt gewesen wäre. Am Montagabend erklärte Cummings schließlich seine Sicht der Dinge. Im Garten von Downing Street gab er eine Pressekonferenz. Cummings saß also mit hochgekrempelten Hemdsärmeln an einem Tisch, vor ihm ein Wasserglas, und las seine Stellungnahme vor. Er bestätigte die Autofahrt und berief sich auf außergewöhnliche Umstände. Er habe in London niemanden gehabt, der auf sein Kind hätte aufpassen können, wenn seine Frau und er stark erkrankt wären. Außerdem sei sein Haus in London zum Ziel von Belästigungen geworden. Er sei besorgt gewesen, dass sich diese Situation verschlimmern könnte. Auf die Frage, ob er sein Verhalten bereue, sagte Cummings: "Nein, ich bereue nicht, was ich getan habe. Ich denke, was ich getan habe, war vernünftig. Angesichts der außergewöhnlichen Umstände erschien es mir das geringste Risiko." Er sei nicht überrascht, dass Menschen sehr verärgert über sein Verhalten seien, aber er hoffe, dass die Öffentlichkeit anerkenne, dass er in einer schwierigen Situation gewesen sei. Johnson habe er über seine Fahrt nach Durham nicht vorab informiert, weil der Premierminister zu dieser Zeit selbst am Virus erkrankt gewesen sei. Er wollte ihn damit nicht belästigen. An einen Rücktritt habe er in den letzten Tagen nicht gedacht, sagte Cummings. Johnson sieht dafür auch keinen Grund, er will an seinem Berater festhalten. Cummings sei "den Instinkten eines jeden Vaters gefolgt", hatte Johnson bei einer Pressekonferenz am Sonntag gesagt. Dafür könne er ihn nicht an den Pranger stellen. Sein Chefberater habe "in jeder Hinsicht verantwortlich, legal und mit Integrität" gehandelt. Nach Johnsons Auftritt blieben allerdings viele Fragen offen.

Kein Wunder also, dass die Entrüstung nicht nur in den Zeitungsredaktionen groß war. Auch in Johnsons Konservativer Partei formierte sich immer stärkerer Widerstand. Am Montagnachmittag hatten sich bereits ein gutes Dutzend Tory-Abgeordneter öffentlich gegen Cummings gestellt. Labour-Chef Keir Starmer forderte umgehend eine offizielle Untersuchung der Affäre. Auch Ärzte und Geistliche machten ihrem Ärger über das Verhalten derer in Westminster Luft. Der Premier behandle die Menschen "wie Trottel" und "ohne Respekt", twitterte etwa Nicholas Baines, der Bischof von Leeds.

Der Eindruck, dass die Regierung die Corona-Vorschriften nicht ernst nimmt, ist nach Ansicht von Experten ein fatales Signal. So prognostiziert der Sozialpsychologe Stephen Reicher, der als Mitglied in einer Beratergruppe der Regierung sitzt, dass "mehr Menschen sterben werden", weil Cummings' Verhalten zeige, dass man die Einhaltung von Lockdown-Regeln unterlaufen dürfe. Für die Regierung wäre das ein Desaster, denn schon jetzt sind in keinem europäischen Land mehr Menschen an Covid-19 gestorben als in Großbritannien. Je nach Erhebungsmethode gibt es zwischen 37 000 und 50 000 Tote.

Erst vertrat er das Konzept der Herdenimmunität, nun macht er die Regierung unglaubwürdig

Nach Meinung vieler Virologen hat die Regierung den Lockdown zu spät verhängt. Während andere Staaten in Europa dabei waren, das öffentliche Leben einzuschränken, schüttelte Johnson noch unbekümmert Hände. Cummings war als Berater eine der treibenden Kräfte von Johnsons Corona-Politik. Recherchen der Times zufolge soll er zunächst davon überzeugt gewesen sein, auf Herdenimmunität zu setzen, wonach es sinnvoll sei, dass sich möglichst viele gesunde Menschen infizieren, um so eine Art Immunitätsschutz für die Alten und Vorerkrankten zu bilden. Ende Februar soll Cummings nach Angaben von Regierungsinsidern erklärt haben, wie die Strategie der Regierung aussehe: "Herdenimmunität, die Wirtschaft schützen, und wenn das bedeutet, dass einige Rentner sterben, too bad". Downing Street wies das Zitat als erfunden zurück.