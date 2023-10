(SZ) Was den Menschen Angst macht, das unterscheidet sich nach Gemüt, Ort und Zeit. Im Spessart der frühen Neuzeit war die Sorge, im wilden tiefen Wald unter die sprichwörtlichen Räuber zu fallen, mitunter etwas hysterisch, aber nicht immer ganz unbegründet. Fraglicher erscheint schon der Schrecken jener nächtlichen Wanderer, die angaben, das unheimliche Weinen des Kinzbachfraache vernommen zu haben, der kleinen Frau von Kinzbach, die einst unabsichtlich die Pest in den gleichnamigen Ort gebracht habe. Der Überlieferung zufolge verschuldete sie den Tod aller Bewohner und beklagt seitdem als Spukgestalt ihre Tat. Die neuere Forschung geht jedoch davon aus, dass das Kindsbachfraache die Nachtstunde sucht, um den Anblick der durch Beton und Steingitter verunstalteten Dörfer nicht ertragen zu müssen.

Bitte, man soll sich über die Ängste der Menschen von einst nicht erheben. Auch in unserer Zeit fürchten sich viele Menschen und reagieren außerordentlich ungehalten auf jeden Versuch, sie zu beruhigen und ihnen zu erklären, dass es die Gründe dieser Furcht gar nicht gibt: den "deep state", die "Umvolkung" und natürlich den Heizungshammer, mit dem der Habeck das Leben der einfachen Leute hohnlachend in Stücke haut. Nun zu Halloween stellen wir uns, um böse Geister zu bannen, grässliche Kürbisse auf die Balkone und sorgen uns trotzdem. Nicht vor den auf Süßigkeiten spechtenden Kindern in Schauermaske, sondern vor deren Eltern, welche neuerdings die Kleinen begleiten und penibel kontrollieren, ob die erhaltenen Gaben auch mit einem Ökosiegel versehen sind (doch bitte keine Süßbären!). In Deutschland haben überhaupt sehr viele Menschen Angst vor etwas, in der Vergangenheit etwa vor dem Umsturz. Ist der Umsturz aber nirgendwo in Sicht, dann ist es auch nicht recht, dann wollen sie "das System" stürzen, das dafür verantwortlich ist, dass sie sich die Gründe zum Fürchten auch noch selber ausdenken mussten.

Ach, das ist alles sehr komplex, zumal unsere höchst unfriedliche Welt neuerdings wirklich viele Anlässe bietet, sie beunruhigt zu betrachten. Aber wer hätte gedacht, dass kurz vor Halloween ausgerechnet Greta zum Teil eines Gruselgeschehens wird, das leider nicht im Kino oder auf Netflix läuft? Greta, how dare you! Ausgerechnet das Mädchen, das als Klimaretterin den Mächtigen trotzte und zum Idol für Millionen wurde, wandelt sich wie im Horrorfilm vom netten Menschen zum Finsterling, in diesem Fall als einer, der sich gebärdet, als seien die Opfer eines antisemitischen Pogroms selber für ihr Schicksal verantwortlich. Das ist eine sehr traurige Angelegenheit, und sie führt uns wieder einmal vor Augen: Die schaurigsten Geschichten, jene, die uns wirklich Angst machen sollten, schreibt das wahre Leben selbst.