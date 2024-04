Der Fachkräftemangel im deutschen Gesundheitswesen ist im Wesentlichen hausgemacht. Zu diesem Ergebnis kommt der Sachverständigenrat für Gesundheit und Pflege in seinem jüngsten Gutachten für die Bundesregierung. "Wir verbrennen unheimlich viel Geld", sagte der Ratsvorsitzende Michael Hallek am Donnerstag in Berlin. Fachkräfte seien überlastet, und der Bürger werde nicht zufriedenstellend versorgt. "Wir müssen mit der Verschwendung der Ressource Fachkräfte im Gesundheitsbereich aufhören", sagte Hallek. Aus Sicht der Sachverständigen ist nicht der Fachkräftemangel das Kernproblem, sondern die ineffiziente Organisation des Gesundheitssystems. Im internationalen Vergleich sei die Zahl der Beschäftigten im Gesundheitsbereich gemessen an der Einwohnerzahl in Deutschland eher in der Spitzengruppe. Pro behandeltem Fall lande Deutschland international gesehen dagegen nur im unteren Drittel.