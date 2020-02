Für den Friedensnobelpreis sind in diesem Jahr 317 Kandidaten nominiert worden. Das teilte das zuständige norwegische Nobelkomitee am Mittwoch mit. Die Nobelpreisträger werden Anfang Oktober bekanntgegeben, die Preisverleihung findet am 10. Dezember statt, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel. Die Namen ihrer Kandidaten werden von den Nobel-Institutionen für 50 Jahre geheimgehalten. Zwei schwedische Abgeordnete haben aber preisgegeben, dass sie Klimaaktivistin Greta Thunberg und die Klimabewegung "Fridays for Future" für den Friedenspreis nominiert haben.