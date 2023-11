Frankreich sucht vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Annäherung an die zentralasiatische Republik Kasachstan, die lange als russlandtreu galt. Es sei nötig, die Partnerschaft zu ergänzen und zu beschleunigen, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch nach dem Gespräch mit dem kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew in Astana. Er nannte unter anderm Abkommen zu erneuerbarer Energie, kritischen Metallen und seltenen Erden. Kasachstans Energieminister Almasad Satkalijew teilte mit, Paris und Astana verhandelten über die weitere Kooperation bei der Erschließung kasachischer Uran-Lagerstätten.