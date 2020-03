Bundeskanzlerin Angela Merkel und der türkischen Präsident Recep Tayyip Erdoğan wollten im Laufe des Dienstag über die Situation der Flüchtlinge beraten. An der Videokonferenz wollten auch der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson teilnehmen. Dabei sollte es um eine Überarbeitung des Flüchtlingsabkommens zwischen der Türkei und der EU aus dem Jahr 2016 gehen, hieß es in türkischen Regierungskreisen.

Es werde beraten, welche Unterstützung der Türkei gewährt werden könne. Laut dem Abkommen von 2016 soll die Türkei die Flüchtlinge an einer Weiterreise in die EU hindern und im Gegenzug sechs Milliarden Euro erhalten. Allerdings hatte die Regierung in Ankara Ende Februar erklärt, sie werde die Flüchtlinge nicht mehr an einer Weiterreise hindern. Zehntausende haben seither versucht, in den EU-Staat Griechenland zu gelangen. Die griechischen Sicherheitskräfte halten sie mit Tränengas und Wasserwerfern davon ab.

Die Türkei hat bereits 3,6 Millionen Flüchtlinge aus ihrem Nachbarland Syrien aufgenommen. Hinzu kommen zahlreiche Migranten aus Afghanistan, Pakistan und Afrika. Außerdem sind in der nordwestsyrischen Provinz Idlib Hunderttausende Syrer auf der Flucht vor der heranrückenden Regierungsarmee. Die Türkei befürchtet, dass zusätzlich drei Millionen Menschen aus Syrien ins Land gelangen wollen und hat die Grenze abgeriegelt. Vergangene Woche war Erdoğan zu Beratungen mit den EU-Spitzen in Brüssel und wurde dazu aufgefordert, die Flüchtlinge nicht mehr zu ermutigen, an die griechisch-türkische Grenze zu gehen.

Die Corona-Pandemie gefährde die Gesundheit und das Leben vieler Flüchtlinge

Vor den Beratungen der Regierungschefs hat Grünen-Chefin Annalena Baerbock eine Lösung für den Umgang mit Flüchtlingen aus Syrien gefordert. Baerbock sagte am Dienstag im Inforadio des RBB: Sie erwarte eine "sehr deutliche Ansage von Seiten der Bundeskanzlerin und dem französischen Präsidenten". Die Grünen-Chefin sagte, die Europäer "müssen gegenüber Herrn Erdoğan sehr deutlich machen, dass die Türkei ihre Grenzen kontrollieren muss, aufhören muss, Geflüchtete zur Spielmasse zu machen." Europa müsse in die Vorhand kommen und sehr klare Zusagen für die Finanzierung von Geflüchteten in der Türkei machen. Bisher habe sich Europa erpressbar gemacht, weil man für abgeschobene Flüchtlinge aus Europa neue Geflüchtete aus der Türkei habe aufnehmen müssen.

Die Vereinten Nationen warnten, dass die Corona-Pandemie das Leben von Millionen bedürftiger Menschen in etlichen Krisenstaaten bedrohe. Lebensrettende Hilfe für die betroffenen Menschen zu leisten, habe nun höchste Priorität, erklärte Jens Laerke, Sprecher des UN-Büros zur Koordinierung humanitärer Hilfe, am Dienstag in Genf. Er hob hervor, dass die Corona-Pandemie direkt die Gesundheit und das Leben vieler Flüchtlinge gefährde. Zudem könne es zu Finanzierungsproblemen und Lieferschwierigkeiten für Nahrung, Medizin und andere Hilfsgüter kommen. Laerke unterstrich, dass mehr als 100 Millionen Kinder, Frauen und Männer auf die humanitäre Hilfe der UN angewiesen seien, etwa von den Hilfswerken Unicef, UNHCR oder dem Welternährungsprogramm. Viele Länder, in denen die Menschen lebten, seien bereits in schwere humanitäre Krisen gerutscht. Gründe seien Konflikte, Naturkatastrophen und zunehmend der Klimawandel. Das UN-Büro zur Koordinierung humanitärer Hilfe entwirft einen Appell für dringend benötigte neue Hilfszahlungen als Folge der Corona-Pandemie.