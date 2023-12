Finnland schließt am Freitagabend seine Grenzübergänge zu Russland wieder und zieht damit die Konsequenz aus dem Zustrom von Asylbewerbern. Seit der Wiedereröffnung von zwei Grenzübergängen am Donnerstag seien über 200 Migranten von Russland aus eingereist, teilte der finnische Grenzschutz mit. Die Grenze zu Russland werde nun für die Dauer eines Monats geschlossen. Zum ersten mal hatte Helsinki die Grenzen Ende November für zwei Wochen geschlossen. Die Regierung wirft Russland vor, das Land mit der Lenkung von Migranten nach Finnland destabilisieren zu wollen. Finnland ist wegen der Invasion der Ukraine der Nato beigetreten. Dies ist in Moskau auf Protest gestoßen. 900 Asylbewerber aus Ländern wie Kenia, Marokko, Pakistan, Somalia und Syrien waren im November aus Russland nach Angaben des finnischen Grenzschutzes eingereist. Die Einreisen wurden durch die Grenzschließungen gestoppt, wurden aber am Donnerstag wieder aufgenommen, als zwei der acht Grenzübergänge wieder öffneten.