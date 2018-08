30. August 2018, 18:48 Uhr FDP Baum entsetzt über Kubicki

Der frühere Innenminister fordert von der liberalen Führung, den Parteivize wegen dessen Merkel-Attacke zu rügen.

Von Stefan Braun , Berlin

Der FDP-Politiker und frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum hat sich entsetzt über die Äußerungen seines Parteikollegen Wolfgang Kubicki über eine Verantwortung Merkels für die Ausschreitungen in Chemnitz geäußert. "Zu fordern ist eine klare Stellungnahme des FDP-Präsidiums und der Fraktion. Auch die Generalsekretärin, die Kubicki zugestimmt hat, muss zur Ordnung gerufen werden." Kubicki hatte gesagt, die Wurzeln für die Ausschreitungen in Chemnitz lägen in Merkels "Wir schaffen das". FDP-Chef Christian Lindner hatte sich davon zwar distanziert, zugleich aber "Merkels Migrationspolitik" gegeißelt.