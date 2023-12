Für die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sowie in Einrichtungen der Diakonie gibt es jetzt verbindliche Standards und Kriterien. Eine entsprechende Erklärung unterzeichneten am Mittwoch die EKD, die Diakonie Deutschland und die Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), Kerstin Claus. Erarbeitet worden sei diese Erklärung maßgeblich von Betroffenen, teilten EKD und UBSKM mit. Auf Grundlage der Erklärung werden laut EKD innerhalb der kommenden Monate neun "Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommissionen" ihre Arbeit aufnehmen.