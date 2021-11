Die neue Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland: Annette Kurschus.

Die 58-Jährige repräsentiert von nun an etwa 20 Millionen Gläubige in Deutschland. Die Präses der Westfälischen Kirche tritt die Nachfolge von Heinrich Bedford-Strohm an, der nicht zur Wiederwahl angetreten war.