22. Februar 2019, 23:20 Uhr Eurovision Song Contest S!sters singen in Israel

Das Duo S!sters vertritt Deutschland am 18. Mai beim Finale des ESC in Tel Aviv. Der Song von S!isters heißt "Sister".

Das Duo S!sters hat den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Carlotta Truman aus Hannover und Laurita aus Wiesbaden setzten sich am Freitagabend in der Show "Unser Lied für Israel" gegen sechs andere Wettbewerber durch. Mit ihrem Lied "Sister" vertreten die beiden nun am 18. Mai Deutschland im Finale des weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerbs in Tel Aviv. Während die anderen sechs Starter sich erfolgreich um eine Teilnahme für den Vorentscheid beworben hatten und ihr Lied erst danach ausgewählt wurde, gab es beim Lied "Sister" zuerst den von internationalen Komponisten geschriebenen Song. Daraufhin wurden zwei Sängerinnen gesucht und zum Duo zusammen gefügt - Truman und Spinelli. Im vergangenen Jahr hatte Michael Schulte ("You Let Me Walk Alone") für Deutschland den vierten Platz geholt. Auch für das diesjährige ESC-Finale wird ein Platz in den Top Ten angestrebt.