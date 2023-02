Im Zuge der Ermittlungen zum Bestechungsskandal im EU-Parlament hat die Justiz Haftbefehle gegen zwei weitere Abgeordnete erlassen. Betroffen sind der belgische Sozialdemokrat Marc Tarabella und dessen italienischer Kollege Andrea Cozzolino, wie die belgische Staatsanwaltschaft bestätigte. Die zwei Politiker wurden am Freitag festgenommen. Bereits im Dezember war die damalige Vizepräsidentin Eva Kaili aus Griechenland in Untersuchungshaft gekommen. Tarabella sitzt im Gefängnis von St. Gilles in Brüssel ein. Eine Richterin in Neapel bestätigte am Samstagabend den europäischen Haftbefehl gegen Cozzolino, stellte den Italiener nach einer Nacht hinter Gittern aber unter Hausarrest, wegen geringer Fluchtgefahr. In dem Skandal geht es um Einflussnahme auf Entscheidungen durch die Regierungen von Katar und Marokko. Den Beschuldigten wird Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.