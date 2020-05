Diese Woche hatte Andrej Plenković anders geplant. Kroatiens Premier wollte die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem Sondergipfel in Zagreb empfangen und über die Partnerschaft mit den sechs Westbalkanstaaten sprechen. Und am 9. Mai, dem Europatag, sollte im Touristenlieblingsziel Dubrovnik der Startschuss für die "Konferenz für die Zukunft Europas" gegeben werden - für diese Bürgerdiskussion ist mit EU-Kommissarin Dubravka Šuica eine Kroatin zuständig. Aus den schönen Bildern wird nun nichts wegen der Coronapandemie: Der Gipfel in dieser Woche findet per Videokonferenz statt.

Dennoch gab sich Plenković vor dem virtuellen Treffen, das bei Redaktionsschluss noch andauerte, zufrieden. Dass die EU-27 Ende März - und damit mitten in der Coronapandemie - dem Beginn von Beitrittsgesprächen mit Albanien und Nordmazedonien zugestimmt hat, werde "das politische Erbe der kroatischen Ratspräsidentschaft für unsere Nachbarn" sein, sagte der Christdemokrat zu Politico. Teilnehmer am Sondergipfel per Videostream sind zudem Serbien, Kosovo, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro. Plenković verhehlt jedoch nicht, dass er sich ein mutigeres Abschlussdokument gewünscht hätte. Denn in der "Erklärung von Zagreb", die der SZ vorliegt, sucht man vergeblich ein naheliegendes Wort: Erweiterung.

Zwar betonen die EU-Mitglieder ihre "eindeutige Unterstützung für die europäische Perspektive" des Westbalkan, doch es fehlt der Bezug auf den Erweiterungsprozess. Dessen Methodik war im Februar reformiert worden, um das Veto des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu brechen. Laut EU-Diplomaten wurde das Reizwort Erweiterung vermieden wegen innenpolitischer Debatten in Frankreich, Dänemark und den Niederlanden, wo man Albaniens Reformwillen anzweifelt.

Ein anderer EU-Diplomat, der in die Gipfelplanung eingebunden war, verweist darauf, dass im Juni die Europaminister weitere Schritte des Beitrittsprozesses beraten würden. "Der Westbalkangipfel selbst hat eine Botschaft: Wir wollen, dass ihr beitretet", sagt er. Es folgt eine Warnung: "Wir sagen aber auch, dass ihr euch nicht den Russen und Chinesen anbiedern könnt, wenn euch das nützlich erscheint." Folgerichtig betont die Gipfelerklärung, dass die EU den Westbalkanstaaten ein Hilfspaket von 3,3 Milliarden Euro zur Bewältigung der Coronapandemie geschnürt hat. Der Satz "Diese Unterstützung und Kooperation geht weit über das hinaus, was jeder andere Partner der Region bereitgestellt hat und verdient öffentliche Anerkennung", wirkt wie ein Seitenhieb auf Serbiens Präsident Aleksandar Vučić, der Ende März in der Coronakrise erklärt hatte: "Nur China kann uns helfen."

Ursula von der Leyen, die Chefin einer "geopolitischen Kommission" sein will, ist überzeugt, dass Instabilität am Rande der EU vermieden werden muss und eine enge Anbindung der Westbalkanstaaten strategisch wichtig ist. Dafür müssten die sechs Staaten jedoch "gründlich und energisch" Korruption und organisierte Kriminalität bekämpfen, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stärken sowie sich zu Menschenrechten und dem Schutz von Minderheiten bekennen. Im Kampf gegen Terrorismus und Islamismus will man ebenso kooperieren wie bei Umwelt- und Klimaschutz.

In Punkt 19 der Erklärung versteckt sich ein weiterer kroatischer Erfolg: Es wird bekräftigt, die Beratungen auf der Chefebene "regelmäßig" abzuhalten. Dies soll verhindern, dass die Entwicklungen in der Region ignoriert werden und zudem die Staaten animieren, Reformen umzusetzen, um bei künftigen Treffen Fortschritte in Richtung EU-Beitritt vorweisen zu können. Einem solchen Schritt, von dem alle Westbalkanländer mehrere Jahre entfernt sind, müsste übrigens jedes einzelne EU-Mitglied zustimmen.