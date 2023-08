Die Sommerreise von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) nach Kreta hat im politischen Brüssel Unmut ausgelöst. Von der Leyen war am Samstag mit ihrem Mann nach Kreta gereist und verbrachte dort drei Tage mit dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis und dessen Ehefrau, untergebracht in deren Sommerresidenz. Von der Leyens Parteifreund Mitsotakis, Chef der konservativen Regierungspartei Nea Demokratia (foto: Archivbild: AFP) steht unter anderem wegen illegaler Pushbacks gegen Migranten an der Grenze, wegen des Zugunglücks Ende Februar und wegen des Einsatzes der Spionagesoftware Pegasus gegen Oppositionelle und Journalisten in der Kritik. Die Kommission sei mit Blick darauf "verdächtig still", sagte die niederländische EU-Abgeordnete Sophie in t' Veld (Volt). Es habe sich um "eine private Reise in vollem Einklang mit den Vorschriften der Kommission" gehandelt, erklärte ein Sprecher der Behörde.