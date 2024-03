Die EU-Kommission spricht sich für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina aus. "Heute werden wir beschließen, dem Europäischen Rat die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Bosnien und Herzegowina zu empfehlen", sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag im Europäischen Parlament. Der Westbalkanstaat habe "beeindruckenden Schritte" in Richtung EU gemacht. Das Land ist seit 2022 offizieller Beitrittskandidat. Es reichte den Antrag auf eine EU-Mitgliedschaft 2016 ein. Im Dezember 2023 beschlossen die Staats- und Regierungschefs der EU, dass sie Beitrittsverhandlungen mit Bosnien und Herzegowina aufnehmen werden, sobald das erforderliche Maß an Übereinstimmung mit den Beitrittskriterien erreicht ist.