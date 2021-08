Estland bekommt ein neues Staatsoberhaupt: Der Wissenschaftler Alar Karis ist am Dienstag zum neuen Präsidenten des baltischen EU- und Nato-Landes gewählt worden. Der 63 Jahre alte bisherige Direktor des estnischen Nationalmuseums erzielte im zweiten Wahlgang die nötige absolute Zweidrittelmehrheit im Parlament in Tallinn. Karis löst die bisherige Präsidentin Kersti Kaljulaid ab. Seine Einführung in das höchste Staatsamt Estlands mit vorwiegend repräsentativen Aufgaben ist für den 11. Oktober geplant.

Bei der geheimen Wahl in der Volksvertretung Riigikogu erhielt Karis als einziger nominierter Kandidat die Stimmen von 72 der insgesamt 101 Abgeordneten.