Das neue Gutachten zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising soll nach Angaben von Kardinal Reinhard Marx voraussichtlich in diesem Sommer veröffentlicht werden. "Ich glaube, wenn wir unseren Bericht im Sommer erleben werden, dann wird es sicher auch manche Punkte geben, wo wir noch besser werden können, wo manches noch nicht so ist, wie wir es vielleicht uns vorstellen", sagte Marx () am Samstag bei der Frühjahrsvollversammlung des Diözesanrats der Katholiken im Erzbistum. Das Erzbistum hat das Gutachten bei der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl in Auftrag gegeben - ebenso wie das Erzbistum Köln, dessen Kardinal Rainer Maria Woelki eine Veröffentlichung dieses Berichts aber verhinderte und dafür schwer in die Kritik geriet. Das neue Münchner Gutachten soll veröffentlicht werden - anders als das Kölner Gutachten und auch anders als beim letzten Mal in München.