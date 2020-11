Für die meisten Einwohner in England werden auf absehbare Zeit verschärfte Corona-Beschränkungen gelten. Das geht aus dem Drei-Stufen-Modell der britischen Regierung vor, das sie am Donnerstag vorstellte. Nur auf den Scilly-Inseln, der Isle of Wight und im abgeschiedenen Cornwall dürfen Kneipen und Restaurants fast wie zu normalen Zeiten öffnen und Menschen aus unterschiedlichen Haushalten drinnen zusammen kommen; dort gilt die Stufe "mittlerer Alarm". Für die am 2. Dezember in Kraft tretenden Maßnahmen wird die Mehrheit der englischen Städte und Regionen allerdings in die Stufen "hoher Alarm" und "sehr hoher Alarm" eingeteilt. London steht demnach auf Stufe zwei; dort dürfen die meisten Geschäfte, Restaurants und Freizeiteinrichtungen unter Auflagen öffnen. Große Gebiete in Mittel- und Nordengland hat die britische Regierung derweil mit dem höchsten Risiko verzeichnet. Pubs und andere Gaststätten dürfen Essen nur per Abholservice anbieten, Kinos, Bowlingbahnen und andere Freizeitanlagen bleiben dicht. Im November hatte die Regierung einen vierwöchigen Lockdown für England verhängt, um den Anstieg bei den Coronavirus-Fallzahlen einzudämmen. In Schottland, Wales und Nordirland gelten eigene Beschränkungen. Die ab dem 2. Dezember in Kraft tretenden Maßnahmen in England sollen am 16. Dezember überprüft werden. Über das ganze Vereinigte Königreich hinweg sollen die Einschränkungen während der Weihnachtsfeiertage aufgehoben werden. Reisen sind dann wieder erlaubt und bis zu drei Haushalte sollen zusammenkommen dürfen.