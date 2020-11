Von Annette Zoch, München

Am Montagmorgen ruft Irmgard Schwaetzer die "Drucksache römisch drei, Schrägstrich eins" auf: Hinter der trockenen Kennziffer verbirgt sich der Bericht des Beauftragtenrats zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, den die in diesem Jahr rein digital stattfindende EKD-Synode an diesem Montag berät. Ganze zwanzig Minuten lang dauert die Aussprache über das Thema, dann gehen die Synodalen zum nächsten Tagesordnungspunkt über: "Bericht über die Catholica-Arbeit in der EKD".

Noch vor einem Jahr, bei der Synode in Dresden, hatte das Thema sexualisierte Gewalt großen Raum eingenommen bei der Tagung des obersten evangelischen Kirchenparlaments. Und schon 2018 hatte sich die Synode - damals in Würzburg - auf einen Elf-Punkte-Plan zur systematischen Aufarbeitung geeinigt. Jetzt, zwei Jahre später, habe man "jeden einzelnen Punkt bearbeitet oder auf den Weg gebracht", sagte am Montag die Sprecherin des Beauftragtenrats, die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs. Eine auf drei Jahre angelegte und 3,6 Millionen Euro teure Missbrauchsstudie sei gerade angelaufen. Zudem seien die Fachstelle Sexualisierte Gewalt im Kirchenamt und die zentrale Anlaufstelle "help" eingerichtet worden. Der Betroffenenbeirat hat sich im Sommer konstituiert.

Für die Betroffenen selbst klingt das auf dem Papier gut - "es hat sich seit 2010 aber weiterhin zu wenig verändert", sagt Kerstin Claus, die Mitglied im beim Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung angesiedelten Betroffenenrat ist: "Es fehlt in der evangelischen Kirche weiter an geeigneten, unabhängigen Strukturen." Den Elf-Punkte-Plan sieht sie kritisch: "Es ist absurd, wenn auf EKD-Ebene ein Elf-Punkte-Plan Zielvorgaben setzt, die EKD dann hierfür die inhaltlichen Kriterien selbst definiert und schließlich, wie bei einer Checkliste, die Punkte selbst abhakt."

Die zentrale Anlaufstelle vermittele Betroffene häufig nur weiter an die Landeskirchen, wo sie sich dann in der Kirchenbürokratie verheddern - "die EKD hat einen Flickenteppich geschaffen", sagt Katharina Kracht, ebenfalls Betroffene. Zu intransparent und willkürlich sei außerdem die Betroffenenbeteiligung - nirgendwo sei festgehalten, was genau damit gemeint ist. "In einigen Landeskirchen wird schon die Tatsache, dass es eine Ansprechstelle gibt, als Betroffenenbeteiligung ausgewiesen", sagt Kerstin Claus.

Kirsten Fehrs, die Bischöfin für den Sprengel Hamburg und Lübeck, gab auf der Synode bekannt, dass sie ihre Aufgabe als Sprecherin des Beauftragtenrats nach zwei Jahren abgibt. Ihr folgt künftig der Braunschweiger Landesbischof Christoph Meyns - turnusgemäß, wie Synodenpräses Schwaetzer betont, wohl auch unter dem Eindruck der heftigen Kritik der Betroffenen am Vorgehen der EKD-Synode. Fehrs bleibe aber weiterhin Mitglied des Beauftragtenrats.

Einen weiteren, für die evangelische Kirche schmerzhaften Punkt hatten sich die Synodalen für den Montagabend aufgehoben: die Finanzstrategie. Ein der Synode vorliegendes Papier empfiehlt bis 2030 Einsparungen in Höhe von 17 Millionen Euro im Vergleich zum Haushalt heute.