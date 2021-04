Guillermo Lasso mit seiner Ehefrau Maria de Lourdes Alcivar am Sonntag in Guayaquil, Ecuador.

Der konservative Banker Guillermo Lasso hat die Präsidentenwahl in Ecuador gewonnen. Der 65-Jährige kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf 52,52 Prozent. Für Lasso war es bereits die dritte Präsidentschaftskandidatur. Linkskandidat Arauz, Zögling des früheren Präsidenten Rafael Correa, räumte seine Niederlage ein. Die beiden Kandidaten stehen an gegenüberliegenden Enden des politischen Spektrums: Arauz repräsentiert den "Sozialismus des 21. Jahrhunderts", Lasso steht für eine liberale Wirtschaftspolitik. Er will Arbeitsplätze schaffen und ausländische Investoren anlocken. Er ist Mitglied der ultrakonservativen Vereinigung Opus Dei und spricht sich strikt gegen gleichgeschlechtliche Ehen sowie Abtreibung aus. Das südamerikanische Land steckt wegen des Verfalls der Ölpreise und der Corona-Pandemie in einer tiefen Wirtschaftskrise. Der bisherige Präsident Lenín Moreno war zuletzt in der Wählergunst stark abgerutscht und hatte sich nicht zur Wiederwahl gestellt.