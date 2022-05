CSU-Chef Markus Söder hat eine Auflösung der Linkspartei als gut für Deutschland bezeichnet. "Wenn die verschwinden, machen wir drei Kreuze drauf", sagte der bayerische Ministerpräsident am Samstag in seiner Rede auf dem Parteitag in Würzburg. Dies halte sie "unter Demokraten für problematisch", sagte die Thüringer Linken-Landesvorsitzende Ulrike Grosse-Röthig am Samstag in Erfurt und forderte Söder auf, die Aussage zurückzunehmen. "Ich für meinen Teil finde es völlig in Ordnung, dass es auch die CSU gibt." Einer bundesweiten Insa-Umfrage für die Bild am Sonntag zufolge ist die Linke () bundesweit unter die Fünf-Prozent-Hürde gerutscht und kommt nur noch auf vier Prozent.