Zu den politischen Jahresempfängen der katholischen Deutschen Bischofskonferenz in Berlin sind künftig keine Abgeordneten der AfD mehr eingeladen. Hintergrund ist die Erklärung der deutschen Bischöfe von vergangener Woche, das christliche Menschenbild und die mittlerweile in der Partei dominierende völkisch-nationale Gesinnung seien unvereinbar, wie ein Sprecher der Bischofskonferenz dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Mittwoch bestätigte. Der Leiter der Repräsentanz, Karl Jüsten, sagte Christ&Welt: "Wir ändern somit aufgrund der immer weiter voranschreitenden Radikalisierung der AfD unsere bisherige Praxis." Der katholische Jahresempfang findet rund um den Michaelistag am 29. September statt.