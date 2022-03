Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat seine Vorstellungen für eine mögliche Wehr- oder Dienstpflicht konkretisiert. "Mir geht es zuallererst um ein verpflichtendes soziales oder gesellschaftliches Jahr, in dem Jede oder Jeder zwischen 18 und 25 Jahren einen solidarischen Dienst an der Gesellschaft tun soll." Und der könne eben auch in der Bundeswehr abgeleistet werde, fügte der Linke-Politiker in einem Blog-Beitrag hinzu. Dort hatte er betont: "Im Gegensatz zu meiner Partei bin ich sowohl für eine gut ausgerüstete Bundeswehr als auch für eine allgemeine Wehrpflicht." Diese Haltung hatte dem Regierungschef Widerspruch eingebracht - auch aus den Reihen seiner Koalition.